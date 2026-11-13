Banrisul Cultural celebra primeiro ano de atividades com espetáculo gratuito e inédito nesta segunda (16)

O Banrisul Cultural comemora seu primeiro ano de atividades com uma apresentação gratuita e inédita na próxima segunda-feira (16), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089). O espetáculo reunirá mais de 50 artistas gaúchos no palco, com destaque para a Orquestra Villa-Lobos e seu grupo 60+ de cavaquinho, além do Projeto Ialodê — formado pelas cantoras e compositoras Nina Fola, Marietti Fialho, Loma Solaris e Glau Barros. A distribuição limitada de ingressos ocorrerá a partir das 19h, na bilheteria do Multipalco.
Concebida especialmente para a data, a montagem percorre diferentes matrizes sonoras do Rio Grande do Sul e do Brasil, mesclando samba, MPB, música afro-brasileira e vertentes nativistas. Além de marcar o aniversário do instituto, o evento serve como vitrine para os resultados alcançados desde sua fundação, em novembro de 2025, período em que lançou oito programas e projetos com alcance em mais de 200 municípios gaúchos.
Entre as frentes desenvolvidas no primeiro ano estão o Clube do Livro Banrisul 60+, que já distribuiu mais de 14 mil exemplares para 2 mil leitores de 186 cidades; o programa Entre Artes, realizado com a Fundação Bienal do Mercosul para 4 mil estudantes da rede pública; a renovação de 33 bibliotecas públicas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul; e a produção de 20 documentários sobre música nativista e teatro pelo Arquivo das Artes. O balanço inclui ainda 50 bolsas de mobilidade internacional, 15 salas de acolhimento criadas na campanha Basta! (com a CUFA RS), ações itinerantes com o Cultura que Circula (em parceria com a Fundação Marcopolo) e o reconhecimento a 50 entidades pelo Prêmio Merece!.
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