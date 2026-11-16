Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaDança

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 08:32

Centro Cultural da Ufrgs recebe performance gratuita de dança contemporânea nesta terça (17)

Luíza Fischer apresenta 'Meadas', espetáculo que investiga jornadas de metamorfose associadas a sentimentos de solidão

Luíza Fischer apresenta 'Meadas', espetáculo que investiga jornadas de metamorfose associadas a sentimentos de solidão

DIOGO VAZ/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe na próxima terça-feira (17), às 19h, a performance de dança contemporânea Meada, concebida e interpretada por Luíza Fischer. A apresentação ocorre na Sala Pitangueira, com acesso pelo andar térreo e entrada franca. A ação integra a programação selecionada pelo Edital de Ocupação 2026 da instituição.

Notícias relacionadas