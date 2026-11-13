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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 00:40

Porto Alegre está a mil para quem gosta de cultura - confira as dicas da redação do JC de 13 a 15 de novembro

O Maior Encontro do Samba reúne Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão no Beira-Rio

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30E/DIVULGAÇÃO/JC
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Joana Luna Camargo, repórter do JC

É novembro de novo e todo fã de Oasis sente aquela nostalgia do que viveu ano passado, com os dois shows da banda inglesa em São Paulo. Minha dica para reviver aquele encontro mágico dos irmãos Gallagher é o evento Oasis Live at Céu, nesta sexta-feira, a partir das 18h, no Céu Bar + Arte (General Lima e Silva, 1.487). Para começar a noite, os DJs Stocco e João Carneiro botam as mãos no prato e fazem uma discotecagem 100% em vinil. Depois, a banda Songbirds traz um pouco do ar britânico para o palco, com muito britpop e rock’n’roll para cantar alto e entrar no clima de Manchester. Eu estarei lá, apreciando as guitarras, e vou comandar um set digital para fechar a noite. Tem ainda Open Chopp das 18h às 21h e feira de vinil com o Vinil Social Clube. Ingressos no Sympla.

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