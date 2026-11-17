Integrando a programação da Semana da Consciência Negra, a Orquestra Villa-Lobos
apresenta o espetáculo AFRIKA
na próxima quarta-feira (18), às 20h
, no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089). Vencedora do Prêmio Açorianos de Música de 2020 como Melhor Espetáculo do Ano, a montagem celebra a diversidade das manifestações musicais africanas e sua influência na formação da identidade cultural brasileira
, reunindo música orquestral, percussão, canto e dança. Os ingressos custam R$ 80,00 e estão disponíveis no site
do Theatro São Pedro.
Sob direção geral e regência da maestrina Cecília Rheingantz Silveira, a apresentação reúne 70 jovens instrumentistas e os coros infantil e adulto do projeto
. O concerto conta ainda com participações especiais do Grupo Dança Afro-Sul
, da Escola de Capoeira Afrika Gaúcha
e dos artistas Paulo Romeu, Zé Caradípia, Glau Barros, Kanhanga, Stephanie Soeiro, Bruno Cardoso e Preta Mina. A criação cênica e os figurinos são de Liane Venturella, com cenografia de Luiza Abrantes.
O repertório transita entre canções tradicionais e a música popular africana e afro-brasileira
, apresentando arranjos inéditos
para obras de nomes como Fela Kuti, Manu Dibango, Bedeu, Martinho da Vila, Os Tincoãs e Paulo César Pinheiro. Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Porto Alegre em 2024, a Orquestra Villa-Lobos prepara-se para celebrar 35 anos de atividades em 2027, acumulando mais de 1,5 mil concertos realizados e 40 premiações nas áreas de cultura, educação e direitos humanos.