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CapaCulturaAcontece

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 13:32

Festival leva mais de 30 atrações culturais a sete estabelecimentos do Quarto Distrito neste sábado (14)

Festival Quarto POA transforma o bairro em maratona cultural com feiras, gastronomia e espetáculos musicais

Festival Quarto POA transforma o bairro em maratona cultural com feiras, gastronomia e espetáculos musicais

Emmanuel Denaui/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A 4ª edição do Festival Quarto POA acontece no Quarto Distrito neste sábado (14), reunindo mais de 30 bandas e DJs, além de gastronomia e feira de rua. Com acesso unificado por meio de uma única pulseira, o público poderá circular livremente entre os espaços participantes e utilizar um ônibus circular gratuito operado pela Planalto para o deslocamento entre os pontos do evento. Os ingressos estão à venda pela plataforma Tri.rs.

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