Gravura Galeria de Arte celebra 30 anos com mostra conjunta de Clara Pechansky e Liana Timm

A Gravura Galeria de Arte (Rua Coronel Corte Real, 647) inaugura neste sábado (14), das 11h às 13h, a exposição Duas mulheres de fino traço, reunindo trabalhos das artistas visuais Clara Pechansky e Liana Timm. A mostra celebra o aniversário de 90 anos de Clara, madrinha do espaço por ter sido a primeira a expor na galeria, que completa três décadas de atuação, e pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, até 12 de dezembro.
Aos 70 anos de trajetória profissional, a pelotense Clara Pechansky apresenta 32 trabalhos, incluindo 10 produções inéditas deste ano. Sua seleção aborda temáticas recorrentes de seu repertório, como generais, mágicos, músicos e casais, variando entre miniobras e um painel de grandes dimensões inspirado na pintura O Casal Arnolfini, de Jan van Eyck. As obras utilizam técnicas mistas que combinam acrílica, lápis, pastel e colagens de tecidos sobre tela, cartão e papel.
Já Liana Timm, com 57 anos de carreira nas artes visuais, exibe criações que fundem técnicas analógicas de pintura e desenho a intervenções digitais impressas sobre tela. A seleção reúne obras de séries como Passados Presentes e Outro(s) de Mim, esta composta por retratos de figuras históricas e culturais como Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Machado de Assis, Yoko Ono, Anne Frank e Anita Malfatti.
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