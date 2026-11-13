MARGS inaugura exposição de Romanita Disonzi, precursora nas artes digitais

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) inaugura neste sábado (14), às 10h30min, a exposição Romanita Disconzi — Panorâmica. A mostra, que ocupa três salas do 2º andar do museu (Praça da Alfândega, s/nº), celebra os mais de 60 anos de carreira da artista gaúcha e professora aposentada do Instituto de Artes da UFRGS, reconhecida como uma das precursoras na transição das artes plásticas tradicionais para as mídias eletrônicas e digitais no Sul do país. A visitação segue até 28 de março de 2027, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h, com entrada gratuita.
Com curadoria de Francisco Dalcol e assistência de Cristina Barros, esta é a primeira grande monográfica institucional dedicada a Romanita. A seleção reúne mais de 80 obras fundamentais, englobando gravura, pintura, instalação, videoarte, performance e arte digital. O percurso expositivo passa pela experimentação gráfica em serigrafia dos anos 1960 e 1970, pela pesquisa em videoarte e pela série Pintura pós-TV das décadas de 1980 e 1990, até chegar às produções em arte digital dos anos 2000, como os vídeos da série Fractals.
As obras apresentadas integram a coleção da artista e acervos de instituições como o próprio MARGS — que exibe a emblemática escultura Totem de interpretação (1969) e um conjunto inédito de gravuras recentemente doadas —, o Museu de Arte Contemporânea do RS (MACRS) e a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da Ufrgs.
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