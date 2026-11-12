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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:15

Sextou com muita cultura em Porto Alegre - confira a Agenda JC de 13 a 15 de novembro

Dupla musical Clara Clarissa apresenta o show Amiga no Ecarta Musical deste sábado (14)

Dupla musical Clara Clarissa apresenta o show Amiga no Ecarta Musical deste sábado (14)

ISADORA QUINTANA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO

A partir das 17h30min - Seminário Consciência da mãe preta — nossas águas, nossas palavras: a escrita de mulheres negras traz palestras com Winnie Bueno, Sida Maiá Costa e Tula Kwa Maza, além de performances artísticas de Dada Centeno e Grupo Diversidade. No Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Entrada franca, com inscrições em ufrgs.br/difusaocultural.

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