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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 13:19

Bailarinos gaúchos encenam ‘Muros (In)visíveis’ na Casa de Cultura Mario Quintana

Dez bailarinos de diferentes cidades gaúchas encenam os muros que oprimem e os que aproximam, em 'Muros (In)visíveis'.

Dez bailarinos de diferentes cidades gaúchas encenam os muros que oprimem e os que aproximam, em 'Muros (In)visíveis'.

LAÍS JOAKINA ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC
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Um coletivo de dez bailarinos apresenta nesta quinta-feira (12), às 19h, no Teatro Carlos Carvalho, no 2º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), o espetáculo de dança contemporânea Muros (In)visíveis, em sessão única. Com direção de Eduardo Severino, a montagem investiga os muros visíveis e invisíveis que oprimem e coloca em pauta o enfrentamento a preconceitos de gênero, raça e classe social, além do que aproxima e liberta. Os ingressos custam R$ 30,00, com venda antecipada pelo Sympla.

O trabalho nasceu nas aulas de dança contemporânea e nos exercícios de improvisação do Dispositivo de Montagem da Casa Salto, incubadora de arte cênica da capital, e tem trilha sonora de Adriana Deffenti. O elenco reúne bailarinos de Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul. O espetáculo foi selecionado pelo projeto Atos e Cenas, da Sedac, por meio do Instituto Estadual de Artes Cênicas.

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