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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 18:28

Longa 'Só Não Posso Dizer o Nome' traz aos cinemas uma super-heroína contra o silenciamento

SÓ NÃO POSSO DIZER O NOME

SÓ NÃO POSSO DIZER O NOME

/O2 PLAY/DIVULGAÇÃO/JC
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O novo longa de Helvécio Ratton estreia neste final de semana abordando o abuso sexual infantil e o silenciamento das vítimas. Só Não Posso Dizer o Nome mistura live action e animação para contar a história de Tina, uma jovem que decide denunciar à Justiça o abuso sexual cometido pelo padrasto durante sua infância, enfrentando a resistência da própria família.

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