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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 00:40

Novo longa de Asghar Farhadi, Contos Paralelos chega às telonas com elenco estelar

CONTOS PARALELOS

CONTOS PARALELOS

/IMOVISION/DIVULGAÇÃO/JC
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Contos Paralelos, novo longa do cineasta iraniano Asghar Farhadi, chega aos cinemas neste final de semana. Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional por A Separação e O Apartamento, o diretor traz em seu novo longa um elenco estelar: nomes como Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve e Adam Bessa se unem para contar uma história que investiga os limites da criação ficcional.

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