Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 00:40

ESTREIAS CINEMA

CONTOS PARALELOS

CONTOS PARALELOS

/IMOVISION/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Contos Paralelos, novo longa do cineasta iraniano Asghar Farhadi, chega aos cinemas nesta quinta-feira (12). Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional por A Separação e O Apartamento, o diretor traz em seu novo longa um elenco estelar: nomes como Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve e Adam Bessa se unem para contar uma história que investiga os limites da criação ficcional. Na trama, Sylvie (Isabelle Huppert) é uma escritora francesa em crise criativa que busca inspiração para seu novo romance observando secretamente os moradores do prédio em frente ao seu apartamento, em Paris. Tudo muda quando ela contrata Adam (Adam Bessa) para ajudá-la nas tarefas. Ao longo do tempo, a fronteira entre observar e interferir na vida dos outros se torna cada vez mais tênue. O que era apenas uma fonte de inspiração passa a desencadear consequências inesperadas.  

Notícias relacionadas