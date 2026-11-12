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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 12:31

Comédia ‘Duetos’ tem sessões no Teatro Simões Lopes Neto

Patricya Travassos e Eduardo Moscovis vivem quatro histórias de relacionamentos em 'Duetos', de Peter Quilter.

Patricya Travassos e Eduardo Moscovis vivem quatro histórias de relacionamentos em 'Duetos', de Peter Quilter.

DOUGLAS JACO/DIVULGAÇÃO/JC
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A comédia Duetos, do dramaturgo britânico Peter Quilter, com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis, é apresentada de sexta-feira (13) a domingo (15), no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089). As sessões de sexta e sábado são às 20h, e a de domingo, às 18h. Com direção de Ernesto Piccolo, a peça tem classificação de 12 anos e duração de 90 minutos. As cadeiras estão esgotadas, e só há ingressos para a galeria, a R$ 60,00 (inteira), com venda no site do Theatro São Pedro. 

O texto retrata de forma cômica o caos dos relacionamentos modernos em quatro histórias de uma mulher e um homem, não necessariamente casais, em busca de amor e enfrentando a solidão: Encontro às Cegas, Quase Casados, Divórcio Amigável e Mais Uma Vez Noiva. Encenada em mais de 20 países e traduzida para 10 idiomas, a peça estreou no Brasil com esta montagem, que soma mais de 150 mil espectadores em 235 sessões e 12 cidades.

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