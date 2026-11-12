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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:21

Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão levam O Maior Encontro do Samba ao Beira-Rio

orge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho dividem o palco na turnê que reúne três gerações do samba.

orge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho dividem o palco na turnê que reúne três gerações do samba.

HIGOR BASTOS/DIVULGAÇÃO/JC
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O trio Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão se apresenta neste sábado (14), às 20h, no Estádio Beira-Rio (Padre Cacique, 891), com a turnê O Maior Encontro do Samba, desta vez com participação de Péricles. Os portões abrem às 16h, e Arlindinho canta Arlindo Cruz faz a abertura, às 18h. Restam poucos ingressos, com a cadeira superior esgotada, a partir de R$ 122,50 (meia-entrada na pista) até R$ 495,00 (inteira na pista premium); e há pacote VIP, de R$ 742,50 a R$ 990,00. A venda é feita pela Eventim e na bilheteria oficial da Planeta Surf (Cristóvão Colombo, 545), sem taxa de conveniência.

A turnê parte da ideia de que o samba se fortalece quando histórias e referências dividem o mesmo espaço, e cada cidade ganha uma configuração própria, com convidados ligados aos três protagonistas. Péricles gravou Mangueira é Vintage com Alcione, participou de projetos de Jorge Aragão e recebeu Zeca em Não Quero Mais Amar a Ninguém, faixa do álbum Camuflagem, de 2026.

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