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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 00:25

Confira as atrações culturais da Agenda JC para esta quinta-feira, 12 de novembro

Luiz Marenco faz apresentação no encerramento da temporada 2026 do Rancho Tabacaray

Luiz Marenco faz apresentação no encerramento da temporada 2026 do Rancho Tabacaray

Diogo Zanatta/Divulgação/JC
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QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO

19h - Show de lançamento do EP Preto Urbano, de Rosa Franco, no Boteco Matita Perê (João Alfredo, 626). Couvert de R$ 20,00. Reservas em (51) 3372-4749.

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