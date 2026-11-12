BOX - Agenda

QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO
19h - Show de lançamento do EP Preto Urbano, de Rosa Franco, no Boteco Matita Perê (João Alfredo, 626). Couvert de R$ 20,00. Reservas em (51) 3372-4749.
19h30min - Jornalista e escritor alemão Eckhard E. Kupfer lança livro de comentários bilíngue Zeitenwende - Ponto de Virada. No Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Junior, 250). Livre, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.
20h - Duo europeu DYAD traz mistura de jazz, rock, música clássica e eletrônica em show no Instituto Ling (João Caetano, 440). R$ 60,00, no site e na recepção do centro cultural.
20h - Orquestra Theatro São Pedro e o Grupo Ballet de Pelotas apresentam o Ballet Carmen no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). A partir de R$15,00 no site do Theatro São Pedro.
20h - Luiz Marenco apresenta clássicos no encerramento da agenda de 2026 do Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2.770). Entre R$ 185,00 e R$ 370,00 pelo Sympla.
21h - Filho de Elis Regina, Pedro Mariano, e o guitarrista e violonista Conrado Goys apresentam o álbum visual ao vivo A2 Vol. 2 no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). A partir de R$ 90,00 no tri.rs.
21h - O Delvon Lamarr Organ Trio leva o jazz de órgão, o soul e o blues ao palco do Grezz (Alm. Barroso, 328). A partir de R$ 95,00 no Sympla.
21h - A Liverpoa Beatle Band apresenta noite de tributo aos Beatles, com hits da fase 'Iê, iê, iê' aos arranjos do fim dos anos 1960, no Sgt. Peppers Pub (Quintino Bocaiúva, 256). R$ 35,00 no Sympla.
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