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CapaCulturaMúsica

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:04

Capital Inicial traz a turnê ‘Música Urbana’ ao Araújo Vianna

O Capital Inicial leva a Porto Alegre a turnê que homenageia o evento Música Urbana, de 1984, em Brasília.

O Capital Inicial leva a Porto Alegre a turnê que homenageia o evento Música Urbana, de 1984, em Brasília.

THIAGO ALMEIDA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Capital Inicial se apresenta neste sábado (14), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com a turnê Música Urbana. O repertório reúne sucessos como Primeiros Erros, À Sua Maneira, Natasha, O Mundo e Fátima. Os ingressos custam entre R$ 210,00 e R$ 500,00, com venda pelo Sympla ou nas bilheterias físicas, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611) e no próprio Araújo Vianna, duas horas antes do show.

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