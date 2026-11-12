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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 12:03

Editora Physalis lança dois livros infanto-juvenis nesta sexta (13) na Feira do Livro

Editora de Passo Fundo especializada em literatura infantil e juvenil promove sessão de autógrafos de 'O camelo e o camelô' e 'O cachorro gigante que não sabia sorrir'

Editora de Passo Fundo especializada em literatura infantil e juvenil promove sessão de autógrafos de 'O camelo e o camelô' e 'O cachorro gigante que não sabia sorrir'

Editora Physalis/DIVULGAÇÃO/JC
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A Editora Physalis, selo sediado em Passo Fundo e especializado em literatura infantil e juvenil, promove o lançamento de duas obrasO camelo e o camelô, 17h, e O cachorro gigante que não sabia sorrir, 18h - na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre na próxima sexta-feira (13). As sessões de autógrafos ocorrem na Praça de Autógrafos, no centro da Praça da Alfândega. Os títulos e os autores estarão presentes na banca da Ama Livros (Área Infantil), onde o catálogo da editora permanece exposto até o encerramento do evento, em 15 de novembro.

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