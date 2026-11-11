Jandiro Koch reúne trajetórias de personalidades LGBT+ gaúchas em livro com lançamento na Feira

O historiador e pesquisador Jandiro Koch lança nesta sexta-feira (13) a obra Me Descasca Toda: breve coletânea sobre dissidências sexuais e de gênero (Libretos Editora, 200 páginas). O evento de lançamento ocorre dentro da programação da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, iniciando às 18h com painel de apresentação na Sala Vitrine de Lançamento do Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1085) e às 19h com sessão de autógrafos na Praça de Autógrafos.
Vencedor do Prêmio Açorianos em 2021, o autor compila perfis e resgates biográficos de figuras fundamentais para a história da cultura LGBTQIAPN+ no Rio Grande do Sul. Entre os nomes abordados na coletânea estão o filósofo Gerd Bornheim, Djalma do Alegrete, Leonardo Câmara Canto, Roberto Gigante, Frey Rocha, Luíza Felpuda e Lucrécia Luc Zizz. A publicação reúne trajetórias de artistas plásticos, figurinistas, intérpretes, escritores, políticos e ativistas sociais que marcaram a memória do Estado.
Especialista em Gênero e Sexualidade e mestre em Ambiente e Desenvolvimento, Jandiro Koch é autor de títulos de referência sobre historiografia e diversidade, como Babá, esse depravado negro que amou e O gaúcho era gay? Mas bah! (1737-1939). Com Me Descasca Toda, o pesquisador busca jogar luz sobre personagens e episódios pouco documentados pela literatura acadêmica tradicional, afirmando a presença histórica das dissidências sexuais e de gênero na formação cultural gaúcha.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!