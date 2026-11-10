História de sobrevivente da rua tem lançamento nesta quarta (11) na Feira do Livro

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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 15:07
Obra autobiográfica recupera adolescência em situação de rua, abusos e dependências em um relato de superação; Bate-papo com a autora ocorre às 17hLUIZ ABREU/DIVULGAÇÃO/JC
Um relato visceral sobre vulnerabilidade, dependência química, maternidade e reconstrução marca o lançamento de Cicatrizes da Rua (Editora Libretos, 120 páginas), livro autobiográfico da escritora Michelle Aparecida Marques dos Santos. A sessão de autógrafos e o encontro com a autora ocorrem nesta quarta-feira (11), dentro da programação da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre. A programação inicia às 17h com um bate-papo na Sala Vitrine de Lançamentos do Clube do Comércio, (Av. dos Andradas, 1085), seguido de sessão de autógrafos às 18h na Praça de Autógrafos da Praça da Alfândega.
Publicada em parceria entre a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação (ALICE) e a Editora Libretos, a obra recupera a trajetória de Michelle, que viveu a adolescência em situação de rua e enfrentou episódios de violência e perda da guarda dos filhos. A obra conta com edição de texto da jornalista Rosina Duarte, coordenação editorial de Clô Barcellos, projeto gráfico de Cristina Pozzobon e texto de apresentação assinado pela escritora e curadora de Literatura Negra Lilian Rocha.
Atuante há mais de duas décadas no coletivo do jornal Boca de Rua, Michelle hoje também trabalha como padeira no Clube de Pães Amada Massa e atua como facilitadora social no projeto Todos na Rua. A publicação se estrutura como um alerta a jovens sobre o impacto da dependência de substâncias e um testemunho sobre resistência e autonomia.