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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 15:37

Cia Rústica celebra 22 anos de história com espetáculo inédito e gratuito nesta sexta (13)

Em formato de cabaré, a montagem combina teatro, música, dança e arte drag e reúne fragmentos de montagens clássicas do grupo

Em formato de cabaré, a montagem combina teatro, música, dança e arte drag e reúne fragmentos de montagens clássicas do grupo

Adriana Marchiori/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A Cia Rústica promove nesta sexta-feira (13), às 20h, um espetáculo inédito em formato de cabaré para comemorar seus 22 anos de trajetória. A apresentação ocorre na Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900) com entrada franca e distribuição de senhas por ordem de chegada a partir das 19h, horário em que o bar do espaço abre ao público. A iniciativa integra a programação do projeto Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha, promovido pelo Multipalco Eva Sopher.

Sob direção de Patricia Fagundes, a montagem combina teatro, música, dança, arte drag e números cênicos. O elenco conta com Heinz Limaverde, Priscilla Colombi, Lisandro Bellotto, Diego Nardi, Mirna Spritzer, PHILL, Brenno Di Napoli e a própria diretora, além de convidados. A performance reúne fragmentos marcantes de montagens do acervo do grupo, como Sonho de Uma Noite de Verão, A Megera Domada, Fala do Silêncio, Cidade Proibida, O Fantástico Circo Teatro de Um Homem Só, Clube do Fracasso, Cabaré do Tempo, Croquette com Suco e Feito Criança.

A programação da noite inclui ainda uma etapa de palco aberto voltada a artistas emergentes e veteranos que desejarem compartilhar trabalhos cênicos. As inscrições para os interessados em participar do palco aberto seguem até esta terça-feira (10), pelo formulário disponível neste link

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