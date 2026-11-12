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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 10:06

Festival A Vingança dos Filmes B começa nesta sexta (13) na Cinemateca Capitólio

Programação reúne produção de horror e ficção cientifica de fora dos grandes circuitos com entrada franca

Programação reúne produção de horror e ficção cientifica de fora dos grandes circuitos com entrada franca

Euro International Films/DIVULGAÇÃO/JC
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A Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085) recebe, de 13 a 19 de novembro, a 13ª edição do festival A Vingança dos Filmes B. Dedicado ao horror, à ficção científica, ao exploitation e às produções independentes e transgressoras que desafiam o circuito comercial, o evento reafirma sua trajetória iniciada em 2011 como um espaço de resistência cultural e celebração de clássicos cultuados. A maior parte das sessões tem entrada franca, as que necessitam ingresso, custam a partir de R$ 5,00, com retirada na bilheteria. A programação completa está ao fim da matéria. 

O diretor convidado desta edição é o cineasta e dramaturgo Paulo Biscaia Filho, nome de destaque do cinema fantástico nacional à frente da produtora Vigor Mortis. A abertura ocorre na sexta-feira (13), às 19h, com a exibição de seu novo longa-metragem, Nunca Terão Paz, fábula apocalíptica sobre anjos caídos. No sábado (14), às 22h, Biscaia apresenta o curta inédito O Tira-Dentes, exibido em conjunto com o slasher oitentista Acampamento Sinistro.

A programação da mostra contempla exibições comemorativas dos 13 anos de Mar Negro, de Rodrigo Aragão, títulos da cultuada produtora Troma, clássicos do horror italiano dirigidos por Lucio Fulci (O Gato no Cérebro) e Pupi Avati (A Casa das Janelas Sorridentes), além de sessões dos anos 1980 (O Escondido e Superstição). O Projeto Raros apresenta o ficção-científica e horror O Gato, de Ngai Choi Lam, vindo de Hong Kong. O evento inclui ainda A Mosca da Cabeça Branca (1958); um recorte do cinema negro estadunidense dos anos 1970 (A Noite em que o Sol Brilhou, Rififi no Harlem e Car Wash – Onde Acontece de Tudo); e mostras de curtas-metragens contemporâneos. 

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