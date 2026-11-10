Rock in Rio liderou conversas digitais e impulsionou marcas e artistas em 2026

O Rock in Rio registrou 4,2 milhões de menções nas redes sociais entre 4 e 14 de setembro, liderando as conversas digitais entre 16 grandes eventos culturais e musicais brasileiros, segundo levantamento da Polis Consulting, consultoria do evento. O número ficou à frente do Carnaval (2,77 milhões), do Réveillon (1,48 milhão), do Todo Mundo no Rio (965 mil), do São João (700 mil) e do Festival de Parintins (49,2 mil). A edição de 2026 também foi analisada pela Inconvencional, a convite da Rock World, com dados do Hub.Inc Rock in Rio: o estudo acompanhou 44 marcas patrocinadoras e apoiadoras no Instagram, TikTok, Facebook e YouTube e mostrou que os conteúdos ligados ao festival tiveram taxa de interação 2,2 vezes maior que os demais posts das mesmas marcas durante os sete dias de evento.



A antecipação fez diferença: marcas que já falavam do festival antes dele começar chegaram ao período de shows com desempenho até três vezes maior do que as que só entraram na conversa quando o evento começou. Entre as que dedicaram mais de um terço da comunicação das semanas anteriores ao Rock in Rio, o conteúdo relacionado ao festival teve desempenho de 2,4 vezes o da linha editorial comum; entre as que chegaram perto do início, 0,8 vez. Entre os patrocinadores, a diferença foi de 4,7 vezes contra 1,3 vez. O segundo fim de semana superou o primeiro, com taxa média de interação subindo de 0,105% para 0,319%, e, em 13 de setembro, o conteúdo do festival chegou a render 8,4 vezes mais interação que os outros. Segundo a Rock World, o patrocínio é o ponto de partida, e a relevância digital depende de como e por quanto tempo a marca constrói sua narrativa.



O efeito também chegou às plataformas de música. Segundo levantamento do festival, baseado no Spotify Charts Brasil e em dashboard desenvolvido com a Zoox, Elton John, Twenty One Pilots, Demi Lovato e Zara Larsson registraram as melhores posições individuais de 2026 no país após os shows. Entre os que já estavam no ranking, Alee subiu 57 posições e Calvin Harris, 56. Nas 48 horas seguintes às apresentações, Hwasa ganhou 84 mil seguidores no Instagram, Zara Larsson 68 mil e Stray Kids 64 mil, e no TikTok Stray Kids somou 128 mil.