Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:47

Companhia de Ópera do RS realiza série de oficinas de aperfeiçoamento para cantores líricos

Imersão ocorre entre os dias 13 e 26 de novembro, com aulas sobre posicionamento profissional, produção cultural, planejamento e workshop técnico

Imersão ocorre entre os dias 13 e 26 de novembro, com aulas sobre posicionamento profissional, produção cultural, planejamento e workshop técnico

VITÓRIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Companhia de Ópera do RS (CORS) realiza, entre os dias 13 e 26 de novembro, a primeira edição do CORS LAB - Imersão de Aperfeiçoamento Artístico. Voltado ao desenvolvimento técnico e profissional de cantores líricos gaúchos e trabalhadores da cena operística, o projeto reunirá quatro especialistas no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089) para ministrar módulos focados em preparação vocal, atuação cênica, gestão de carreira e produção cultural.

A programação abre na sexta-feira (13), das 19h às 22h, com o módulo Estratégias de Desenvolvimento e Posicionamento Profissional, conduzido por Flávio Leite. De 20 a 22 de novembro, das 14h às 18h, a cantora e professora Cristine Guse orienta o workshop cênico O Cantor-Ator e a Cantora-Atriz. No dia 23, das 14h às 18h, Eiko Senda aborda Manutenção Técnica e Planejamento de Longo Prazo. O encerramento ocorre em 26 de novembro, das 19h às 22h, com a oficina Produção de Ópera, ministrada por Brenda Knevitz.

As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail secretaria@ciaoperars.com, indicando nome completo e os módulos pretendidos. Para associados da CORS, a participação é gratuita. Para o público geral, o investimento é de R$ 100,00 por módulo ou R$ 250,00 para o pacote completo de atividades.

Notícias relacionadas