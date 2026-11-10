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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 12:18

Paul McCartney se torna bilionário e fica atrás apenas de Jay-Z e Taylor Swift em ranking da Forbes

Ex-Beatle ocupa terceira posição entre músicos mais ricos do mundo, com US$ 1,4 bi

Ex-Beatle ocupa terceira posição entre músicos mais ricos do mundo, com US$ 1,4 bi

RAPH_PH/WIKIMEDIA COMMONS/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Paul McCartney, 84, entrou para a lista de bilionários da revista Forbes, que avaliou sua fortuna em US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,8 bilhões). Com o patrimônio estimado pela publicação, o ex-Beatle ocupa a terceira posição entre os músicos mais ricos do mundo, atrás apenas do rapper Jay-Z, com US$ 2,8 bilhões, e da cantora Taylor Swift, com US$ 2 bilhões.
O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (9), na estreia da newsletter "The Billie", dedicada às grandes fortunas. Segundo a Forbes, boa parte da riqueza de McCartney vem da MPL Communications, empresa de direitos musicais fundada pelo artista em 1969, que administra tanto suas composições quanto obras de outros músicos.

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