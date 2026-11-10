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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 16:39

Ballet Carmen ganha montagem inédita com Orquestra Theatro São Pedro e Ballet de Pelotas

A montagem reencontra o Ballet de Pelotas com uma obra de sua trajetória e traz uma Carmen independente, dona de suas escolhas.

A montagem reencontra o Ballet de Pelotas com uma obra de sua trajetória e traz uma Carmen independente, dona de suas escolhas.

JOHNNY ACUNHA/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
O Ballet Carmen estreia nesta quinta-feira (12), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), em montagem da Orquestra Theatro São Pedro e do Grupo Ballet de Pelotas, com 16 bailarinos no palco e 25 músicos no fosso. A regência e a direção musical são de Evandro Matté, e a direção-geral, artística e a adaptação coreográfica, de Daniela Souza, a partir da coreografia do holandês Ted Brandsen. A música é uma releitura da ópera Carmen, de Georges Bizet, escrita para cordas e percussão pelo compositor russo Rodion Shchedrin. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 50,00, no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco Eva Sopher.

Com estética minimalista, a montagem constrói a dramaturgia pela interpretação dos bailarinos e pela música ao vivo, e apresenta uma Carmen forte, independente e dona de suas escolhas. O espetáculo marca a retomada dos balés pela Orquestra após 15 anos, desde Mahavidyas, de 2010, e o reencontro do Ballet de Pelotas, fundado em 1972, com uma obra que apresentou na década de 1980 e voltou a montar em 2000. A parceria entre os grupos começou em janeiro, no encerramento do 14º Festival Internacional Sesc de Música.

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