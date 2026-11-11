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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 10:28

Geminis Bee Gees faz show sinfônico em homenagem aos Irmãos Gibb no Araújo Vianna

O Geminis Bee Gees recria os shows dos Irmãos Gibb com figurinos, instrumentos e arranjos originais, desta vez com orquestra.

O Geminis Bee Gees recria os shows dos Irmãos Gibb com figurinos, instrumentos e arranjos originais, desta vez com orquestra.

BIANCA TATAMIYA/DIVULGAÇÃO/JC
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O Geminis Bee Gees, tributo argentino aos irmãos Gibb, apresenta o espetáculo Uma Noite com os Bee Gees - Symphonic na quinta-feira (12), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), acompanhado de orquestra sob regência do maestro Dhouglas Umabel. O trio reproduz os arranjos originais e o aparato cenográfico dos Bee Gees e executa hits como Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, More than a Woman e You Should Be Dancing, além de faixas que nunca foram tocadas ao vivo e de uma homenagem a Andy Gibb, irmão mais novo de Barry, Robin e Maurice. Os ingressos custam entre R$ 120,00 e R$ 360,00, com venda pelo Sympla.

Criado em 1999, na Argentina, o grupo já passou por 14 países, usa os mesmos figurinos e instrumentos dos Gibb e é formado por Matias Alvariza (Barry), Alberto Canepa (Robin) e Dani Liberchuck (Maurice). No Brasil desde 2011, soma mais de 200 shows. No Rio Grande do Sul, tocou 11 vezes no Teatro do Bourbon Country e duas no Teatro do Sesi, e agora faz sua terceira apresentação no Araújo Vianna.

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