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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 10:22

Duo europeu DYAD mistura jazz, rock, música clássica e eletrônica no Instituto Ling

Adrien Tyberghein e Didier Laloy misturam improvisação e pesquisa sonora no projeto DYAD.

Adrien Tyberghein e Didier Laloy misturam improvisação e pesquisa sonora no projeto DYAD.

/ZIG ZAG WORLD/DIVULGAÇÃO/JC
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O acordeonista belga Didier Laloy e o contrabaixista francês Adrien Tyberghein apresentam o projeto DYAD nesta quinta-feira (12), às 20h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). O show reúne improvisação, composição e pesquisa sonora em um repertório autoral que combina jazz, rock, música de concerto e eletrônica, alternando momentos de lirismo, intensidade e improvisação. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), à venda no site do instituto e na recepção do centro cultural.

Laloy é um dos principais renovadores do acordeon diatônico na cena europeia, com mais de três décadas de carreira e participação em mais de 230 gravações. Já Tyberghein, ex-integrante da Ópera Nacional de Paris, é reconhecido pela abordagem do contrabaixo como instrumento solista e leciona nos Conservatórios Reais de Bruxelas e Mons.

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