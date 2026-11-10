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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 15:23

Exposição no CHC Santa Casa reúne objetos de fé do acervo histórico do hospital

Imagens sacras, paramentos e artefatos litúrgicos mostram como a fé esteve presente no cotidiano da Santa Casa de Porto Alegre.

Imagens sacras, paramentos e artefatos litúrgicos mostram como a fé esteve presente no cotidiano da Santa Casa de Porto Alegre.

CARLOS MACEDO/DIVULGAÇÃO/JC
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A exposição Objetos de Fé: a religiosidade na Santa Casa de Porto Alegre fica em cartaz até 30 de novembro na sala M1 do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), com visitação das 8h às 18h30min e entrada franca. Com curadoria da historiadora Gabriela Portela Moreira e da museóloga Marceli de Castro Gonsioroski, a mostra revisita a relação da Santa Casa, fundada em 1803, com a religiosidade, por meio de imagens sacras, paramentos, mobiliário e artefatos litúrgicos preservados ao longo de mais de dois séculos.

O conjunto reúne parte do acervo histórico da Capela Nosso Senhor dos Passos, dentro da instituição, e peças da coleção pessoal do cardeal Dom Vicente Scherer, que foi provedor da Santa Casa entre 1982 e 1996. A exposição é voltada a pesquisadores, historiadores e estudantes de história, museologia, teologia e ciências da religião, a profissionais da saúde, a integrantes de comunidades religiosas e ao público em geral.

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