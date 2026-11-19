50 anos de Rocky, um lutador: uma obra que redefiniu os Estados Unidos, Sylvester Stallone e o cinema
Lançado em novembro de 1976, longa escrito e estrelado por Stallone narra o sonho americano através de percalços reais
UNITED ARTISTS/REPRODUÇÃO/JC
Há cinco décadas, um boxeador pobre e desconhecido da Filadélfia enfrentava o campeão mundial e não ganhava. Mas tentou e foi até o fim – e talvez isso seja o mais importante. Em 21 de novembro de 1976 acontecia, em Nova York (EUA), a première de Rocky, um lutador, um filme que foi capaz tanto de forjar, quanto de reforçar toda a ideia de um país. O sonho americano foi encapsulado da melhor forma nessa jornada de herói e completa 50 anos ao mesmo tempo em que os Estados Unidos celebram os 250 anos de sua independência.
O clássico escrito (em três dias e meio!) e estrelado por Sylvester Stallone traz uma trama tipicamente americana, que ajudou a reconstruir uma nação abalada pela Guerra do Vietnã e pelo escândalo de Watergate. A trajetória daquele ítalo-americano solitário, deslocado, que conversa com suas tartarugas e ganha a vida cobrando dívidas para agiotas parece comprovar que o trabalho duro, a coragem e a perseverança conseguem superar a fama, o dinheiro e o status.
Muito mais do que reconstruir um país, Rocky também reconstruiu um homem. Apesar de ser baseado na história real do boxeador Chuck Wepner – que ficou conhecido por levar à lona o lendário Muhammad Ali, mesmo que tenha perdido a luta no final –, a vida de Rocky Balboa é muito inspirada na trajetória do próprio Stallone. Nos anos 1970, ele era um ator desconhecido, com sérios problemas financeiros.
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