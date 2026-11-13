Da produção ao microfone: a nova MPB de Kaká Rodrigues

A batida de bateria de Tô de Olho, música do Lagum com participação de Céu, deu a Kauane Palma Xavier a ideia de juntar uma guitarra de bossa nova a um ritmo de pop rock. A combinação foi o ponto de partida de Eu Não Quero Saber, canção sobre reconhecer a hora de encerrar uma relação e primeiro single autoral da cantora, compositora e produtora porto-alegrense de 22 anos, que assina como Kaká Rodrigues. A faixa saiu em 30 de outubro pela Sigmund Records, gravadora ligada ao curso de Produção Fonográfica da Unisinos, e está disponível nas plataformas digitais.



O lançamento não estava nos planos de quem escolheu a graduação para trabalhar nos discos dos outros. Kaká, que hoje atua no Estúdio Trevo, entrou na faculdade com a intenção de ser produtora musical, sem pensar em mostrar as próprias canções. Só mudou de ideia com o incentivo do professor Mario Arruda, que a convidou para o Cena Sigmund, projeto da gravadora que lança artistas com os alunos à frente das etapas técnicas de gravação.



A música entrou na vida dela bem antes, em casa, mesmo sem músicos na família. A mãe, bióloga, e o pai, que trabalha com TI, enchiam a televisão de CDs e DVDs que iam do sertanejo à MPB, dos shows do Luan Santana aos clipes do Michael Jackson, além do Milton Nascimento: “minha mãe escutava muito”, lembra. A MPB ficou, e hoje passa por nomes como Bruna Black, Jota.pê e Foto em Grupo. Aos 2 anos, os pais a colocaram em aulas de musicalização, e a formação seguiu no Projeto Prelúdio, do IFRS, até que um curso na Fábrica do Futuro confirmou o interesse pela produção.



Eu Não Quero Saber nasceu como exercício acadêmico, em uma guia que Kaká gravou sozinha, programando a bateria, tocando o teclado MIDI e cantando, e foi ganhando outras mãos pelo caminho. No estúdio SOMA, as baquetas ficaram com a gaúcha NICO, atual baterista da Pitty, que chegou ao projeto depois de dar uma palestra aos alunos, a convite da coordenadora Carol Govari. Já o baixo foi criado no Trevo com Eduardo Antunes Nichele e Tobias Weyrich Sträher, a partir do que a canção pedia, e a mixagem ficou com Kaká e Eduardo, enquanto Olímpio Machado assinou a masterização.



Estar dos dois lados do estúdio mudou a forma como compõe. Para ela, quando se é só artista, “às vezes a tua ideia não vai caber num registro fonográfico”, e o conhecimento técnico ajuda a prever problemas, como dois instrumentos tocando a mesma nota e embolando as frequências ou um sintetizador que, dependendo de como é tocado, encobre a música inteira. “O olhar artístico junto com o olhar de produtor ajudou muito”, avalia.



Até chegar aos ouvidos do público, o single contou com a estrutura da Sigmund, que cuidou da capa à assessoria de imprensa e à distribuição, um apoio que Kaká considera essencial para quem está começando e que reconhece em outras iniciativas, como o Alavanca Lab. Se fosse fazer tudo sozinha, admite, “talvez eu ia me perder em algum dos processos”. Agora, quer continuar mostrando as outras composições que já tem, todas na linha da nova MPB, sem abrir mão do plano de se formar e produzir artistas da cena local. “Eu pretendo seguir com produção musical, que eu gosto muito disso, e também com o lado artístico”, diz.