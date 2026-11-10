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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 13:40

Documentário sobre Suzane von Richthofen estreia na Netflix

O documentário traz entrevistas inéditas de Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002.

O documentário traz entrevistas inéditas de Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002.

NETFLIX/DIVULGAÇÃO/JC
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O documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga estreia na quarta-feira (11) na Netflix. A produção traz entrevistas inéditas de Suzane, condenada pela morte dos pais, Manfred e Marísia, em São Paulo, em 2002, mais de 10 anos depois da última entrevista dela. O filme investiga quem Suzane se tornou depois de cumprir parte da pena e a confronta com o que foi investigado e apurado, com imagens de arquivo e entrevistas com especialistas e pessoas ligadas ao caso.

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