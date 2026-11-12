Adaptação de Macunaíma sobe ao palco do Teatro Renascença neste fim de semana

Há quase um século o Brasil era traduzido em forma e conteúdo em Macunaíma, do modernista Mario de Andrade. O livro de 1928 buscava resolver a ânsia de explicar quem e o que era o brasileiro, esse povo resultante da amálgama de centenas de etnias africanas, indígenas e do colonizador europeu. O anti-herói marginal – que nasce negro na Amazônia, apronta confusões, revela seu caráter duvidoso, emigra para a cidade em busca de um talismã perdido, torna-se branco e, no fim da vida, transforma-se em uma constelação – é, ao mesmo tempo, criatura e criador da nossa identidade nacional.



O clássico da nossa literatura agora foi adaptado em um espetáculo de dança cênica e sobe ao palco do Teatro Renascença neste sábado (14), às 20h, e domingo (15), às 18h. Dirigido por Igor Pretto, a montagem une dança contemporânea, teatralidade, animações em vídeo e projeções mapeadas. A apresentação tem entrada franca nos dois dias. Além da temporada no teatro, na sexta-feira (13), a peça terá apresentação para estudantes do Ensino Médio.



Na montagem, seis intérpretes (Pedro Coelho, Abissau-L, Binho Rodrigues, Richard Jones, Luísa Dias Rosa e Katia Kalinka) dão vida a figuras centrais da obra, entre elas Macunaíma, Jiguê, Maanape e Ci, que se transformam em uma espécie de espelho das diferentes identidades, conflitos e imaginários que atravessam o país.



“Este livro é uma grande e louca representação do Brasil”, resume o diretor-geral da obra, Igor Pretto. “A grande motivação para a adaptação foi o cerne geral do livro, que busca pensar o Brasil e a identidade do povo brasileiro. O que mais importa, também, é a gente enxergar um país indígena, da floresta. Mesmo escrito há quase cem anos, é um registro atemporal. O livro é o Brasil.”



Dividido em 10 cenas, o espetáculo traz de forma cronológica e compilada os 17 capítulos de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Apesar de ser um espetáculo de dança, a montagem não é necessariamente coreográfica: combina teatralidade e interpretação, contando a história por meio de ações corporais, gestos e movimentos dos bailarinos.



“Eu acredito na dança como não apenas como coreografia, mas na dança como recurso de utilizar o corpo e toda a sua potencialidade expressiva para contar algo”, explica o diretor.