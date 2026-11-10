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CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 11:39

Álvaro Santi lança livro sobre a história da Banda Municipal de Porto Alegre

Álvaro Santi pesquisou por oito anos a história da Banda Municipal, criada em 1925, e catalogou mais de 700 partituras.

Álvaro Santi pesquisou por oito anos a história da Banda Municipal, criada em 1925, e catalogou mais de 700 partituras.

ZECA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
O escritor e músico Álvaro Santi lança nesta terça-feira (10), na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, o livro Banda Municipal de Porto Alegre – História, Música e Cultura. Às 17h, ele participa de bate-papo com Eliseu Rodrigues na Sala Vitrine de Lançamento, no Clube do Comércio, com tradução em Libras. Às 18h, há apresentação musical de T. Carlos Urbim, e às 19h, sessão de autógrafos na Praça de Autógrafos. A edição é de Pedro Haase Filho, com coordenação editorial e projeto gráfico de Clô Barcellos, e o financiamento vem da Política Nacional Aldir Blanc.

Em oito anos de pesquisa sobre a banda, criada em 1925, Santi catalogou mais de 700 títulos das partituras do repertório executado entre 1926 e 1963, incluindo arranjos da casa italiana Ricordi, que remontam ao século XIX, e manuscritos de obras de compositores brasileiros arranjadas pelo maestro José Leonardi, que dirigiu a corporação até 1950. Natural de Lajeado, Santi é bacharel em Música e mestre em Letras pela UFRGS e autor de Os tons de tudo e Política cultural: entre discursos e práticas.

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