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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 13:17

Russell Brand é condenado a dez anos de prisão pelos crimes de estupro e assédio

Russell Brand speaking with attendees at the 2025 Student Action Summit at the Tampa Convention Center in Tampa, Florida.

Russell Brand speaking with attendees at the 2025 Student Action Summit at the Tampa Convention Center in Tampa, Florida.

GAGE SKIDMORE/WIKIMEDIA COMMONS/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Russell Brand foi condenado a dez anos e seis meses de prisão. A sentença foi definida nesta segunda-feira (9), em Londres. O ator é considerado culpado de cometer os crimes de estupro e assédio sexual.
O ex-comediante foi considerado culpado na quinta-feira por três acusações de assédio sexual e uma de estupro. Ele foi absolvido de outras duas acusações de estupro e de uma acusação de tentativa de atentado ao pudor.

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