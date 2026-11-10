Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 11:24

Denise Weinréb lança sétimo livro infantil na Feira do Livro

A escritora Denise Weinréb com seu sétimo livro infantil, que ensina às crianças conceitos de educação financeira e consumo consciente.

A escritora Denise Weinréb com seu sétimo livro infantil, que ensina às crianças conceitos de educação financeira e consumo consciente.

ARQUIVO PESSOAL DENISE WEINRÉB/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A autora Denise Weinréb lança nesta terça-feira (10), às 19h, no Pavilhão de Autógrafos da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, seu sétimo livro infantil, Maribem: A menina que aprendeu a fazer poupança. Publicada pela DW Editora, a obra tem 32 páginas e custa R$ 48,00. Ela narra a jornada de Maribem, que mora com a família na pequena Jardópolis, e aborda educação financeira, planejamento, consumo consciente, sustentabilidade e solidariedade. Há também um audiolivro, com música composta por Cláudio Vera Cruz.

Com mais de duas décadas de produção literária para o público infantil, voltada a educação, sustentabilidade, ecologia e alimentação saudável, Denise é auditora aposentada do Tribunal de Contas do Estado. O projeto foi aprovado pela Lei Rouanet, com patrocínio do BRDE, da Vero e da Calçados Beira-Rio, e prevê três oficinas interativas no Colégio Estadual Florinda Tubino Sampaio e a doação de 800 livros a escolas públicas e instituições educacionais sem fins lucrativos.

Notícias relacionadas