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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 12:09

Emily Borghetti abre o projeto Vibrações Urbanas com ‘Chula’ no Multipalco Eva Sopher

Com direção cênica de Silvia Canarim, 'Chula' revisita milongas, chacareras, bugios e rancheiras a partir da identidade cultural gaúcha.

Com direção cênica de Silvia Canarim, 'Chula' revisita milongas, chacareras, bugios e rancheiras a partir da identidade cultural gaúcha.

ERIC GOIABA/DIVULGAÇÃO/JC
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O projeto Vibrações Urbanas, idealizado pela bailarina Angela Spiazzi, uma das diretoras artísticas da Fundação Theatro São Pedro, estreia nesta quarta-feira (11), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), com o espetáculo Chula, da bailarina e percussionista Emily Borghetti. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria a partir de uma hora antes. A iniciativa ocupa diferentes espaços do complexo cultural e convida o público a vivenciar a dança de forma imersiva e participativa. Com direção cênica de Silvia Canarim e música ao vivo de Neuro Junior (violão de sete cordas), Dionara Fuentes (piano) e Pedro Borghetti (bombo leguero), Chula revisita milongas, chacareras, bugios, rancheiras e a própria chula, com improvisação, a partir da identidade cultural gaúcha. A montagem completa dois anos em cartaz e já foi reconhecida pelos prêmios Açorianos e Quero-Quero.

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