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CapaCulturaMúsica

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 09:17

Pedro Mariano apresenta o álbum visual ‘A2 Vol. 2’ no Espaço 373

Filho de Elis Regina, Pedro Mariano revisita no palco clássicos da música brasileira dos anos 1980 e 1990.

Filho de Elis Regina, Pedro Mariano revisita no palco clássicos da música brasileira dos anos 1980 e 1990.

/BRUNINI/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O cantor Pedro Mariano, filho de Elis Regina e do pianista e arranjador César Camargo Mariano, apresenta nesta quinta-feira (12), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), o show baseado no álbum visual ao vivo A2 Vol. 2, de 2025. Ele divide o palco com o guitarrista e violonista Conrado Goys, em um repertório de clássicos da música popular brasileira, como Vitoriosa, Todo Azul do Mar, Não Diga Nada, Menina Veneno, Se e Estrela. Os ingressos custam entre R$ 90,00 e R$ 450,00 (camarote para até cinco pessoas), com venda antecipada pelo tri.rs.

Gravado ao vivo em São Paulo, no Teatro B32, com direção musical de Dudu Borges e do próprio Pedro, o álbum resgata sucessos que marcaram a trajetória do artista e a história de importantes intérpretes. Com mais de 30 anos de carreira, Pedro tem quatro indicações ao Grammy Latino, Disco de Ouro, 13 CDs e 5 DVDs.

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