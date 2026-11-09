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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 14:10

Bibiana Dulce e Alexandre Alles conduzem show gratuito 'Cité Tango' no Musical Évora

Espetáculo 'Cité Tango' conecta Porto Alegre com música argentina e uruguaia, a partir do conceito de cidade

Espetáculo 'Cité Tango' conecta Porto Alegre com música argentina e uruguaia, a partir do conceito de cidade

MICHELI DE QUADROS/DIVULGAÇÃO/JC
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Unindo a cantora uruguaia Bibiana Dulce e o pianista Alexandre Alles, o espetáculo Cité Tango é a atração do Musical Évora na quarta-feira (11), às 12h30min, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). O show aborda os conceitos de cidade, vida urbana e relações humanas sob uma ótica crua e melancólica, no formato de piano e voz. A entrada é franca.

O repertório entrelaça tangos argentinos e uruguaios enquanto traça um paralelo poético com Porto Alegre, a partir de canções que tratam de aspectos visuais e subjetivos das grandes cidades. Composições de nomes como Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Lucio Demare, Laura Canoura e Vitor Ramil, entre outros, estão na apresentação.

Uruguaia radicada no Brasil, Bibiana tem passagens por importantes festivais como o Jazz Porto, Floripa Wine & Jazz Festival e Poa Jazz Festival. Também lançou com seu quarteto o projeto Astor – Revolución Para el 3001.

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