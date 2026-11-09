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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 11:30

Quartchêto celebra 25 anos com lançamento de novo álbum e show no Multipalco

Conjunto toca faixas de Solenoide nesta terça-feira (10) no Teatro Oficina Olga Reverbel

Conjunto toca faixas de Solenoide nesta terça-feira (10) no Teatro Oficina Olga Reverbel

FELIPE GRANVILLE/DIVULGAÇÃO/JC
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Completando 25 de trajetória neste mês de novembro, o Quartchêto celebra o momento com o lançamento de um novo álbum, Solenoide, com show nesta terça-feira (10), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). Ingressos a R$ 60,00, no site do Theatro São Pedro ou na bilheteria do Multipalco, a partir de uma hora antes da apresentação.

A sonoridade do conjunto conecta ritmos ligados à cultura do Sul do Brasil e elementos da música brasileira, do jazz e da música de concerto, entre outras referências. Solenoide é o quarto trabalho de estúdio e o primeiro com o acordeonista Gabriel Romano, que se soma a Hílton Vaccari (violão), Julio Rizzo (trombone) e Ricardo Arenhaldt (percussão). O trabalho traz dez faixas inéditas instrumentais, em um disco bem-humorado e marcado pela criação coletiva típica do Quartcheto.

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