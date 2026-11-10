Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 15:09

Gilberto Monteiro lança novo disco celebrando a herança dos povos originários

Novo álbum do gaiteiro, Ameríndia Brasil, será disponibilizado nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira; show de lançamento é no Grezz, na próxima segunda-feira

Novo álbum do gaiteiro, Ameríndia Brasil, será disponibilizado nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira; show de lançamento é no Grezz, na próxima segunda-feira

GABRIELA CUNHA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Um dos grandes compositores do cancioneiro gaúcho, Gilberto Monteiro vai lançar, nesta sexta-feira (13), seu quarto álbum de estúdio, Ameríndia Brasil. A obra faz uma homenagem à herança dos povos originários da nossa terra, trazendo elementos da música popular gaúcha misturados a outras possibilidades de instrumentação.

Notícias relacionadas