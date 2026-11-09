Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 09:46

Kleber Mendonça Filho anuncia filme sobre anos 1930 e diz querer Wagner Moura

Diferente dos anos 1970, não lembro dos anos 1930. Preciso ler e investigar", afirmou diretor

Diferente dos anos 1970, não lembro dos anos 1930. Preciso ler e investigar", afirmou diretor

VALERY HACHE/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O cineasta Kleber Mendonça Filho anunciou que fará um filme sobre os anos 1930. Ele chamou o projeto de "O Correspondente Estrangeiro" e diz querer o ator Wagner Moura na equipe. O diretor participava de coletiva de imprensa no evento Cine Ceará, realizado no Cine São Luiz, em Fortaleza, neste sábado (7).
Mendonça Filho disse que separou 14 livros para estudar a década retratada no filme. "Diferente dos anos 1970, não lembro dos anos 1930. Preciso ler e investigar". O último longa de Mendonça Filho foi "O Agente Secreto", indicado a quatro estatuetas do Oscar. A história se passa em 1977 e tem Wagner Moura como protagonista.

Notícias relacionadas