Camila Balbueno faz show de pré-lançamento do primeiro disco neste sábado (14)

A cantora, compositora e produtora cultural Camila Balbueno
apresenta neste sábado (14), às 19h, o espetáculo de pré-lançamento de seu primeiro álbum autoral, Sempre Esperei Flores
. A apresentação inédita ocorre no Teatro Carlos Carvalho, no 2º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), com ingressos à venda pela plataforma Sympla
.
Com lançamento do disco completo previsto para 2027
, o projeto transforma o repertório em uma experiência multidisciplinar que combina canções, dramaturgia, dança e intervenções cênicas. O conceito do álbum explora a idealização dos relacionamentos, a frustração, os afetos e o amadurecimento sob uma perspectiva contemporânea e crítica do amor
. Na sonoridade, o trabalho passeia pela MPB, pelo pop e por milongas
, com arranjos desenvolvidos pelo produtor musical Leonardo Cassiano.
Sob direção cênica de Agnes Paula
(diretora de Florescer – o musical
), a montagem incorpora textos poéticos de Júlia Córdova
, interpretados pelo multiartista Teti Ametista, e da própria cantora, além de coreografias criadas por Giovana Rigo
e Rafaela Machado
.
Atuante na cena gaúcha desde 2014, Camila Balbueno acumula participações no Noite dos Museus
, no Sarau Elétrico
e no Festival de MPB de Ilha Solteira
. Em 2026, a artista musicalizou obras no aniversário de 120 anos de Mario Quintana
e alcançou mais de 110 mil reproduções nas plataformas digitais com o single Chamego
, gravado em parceria com Badu.