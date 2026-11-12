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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 15:06

Camila Balbueno faz show de pré-lançamento do primeiro disco neste sábado (14)

'Sempre Esperei Flores' é o primeiro álbum de estúdio da cantora porto-alegrense e tem lançamento oficial previsto para 2027

'Sempre Esperei Flores' é o primeiro álbum de estúdio da cantora porto-alegrense e tem lançamento oficial previsto para 2027

Grazziela Chiara/DIVULGAÇÃO/JC
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A cantora, compositora e produtora cultural Camila Balbueno apresenta neste sábado (14), às 19h, o espetáculo de pré-lançamento de seu primeiro álbum autoral, Sempre Esperei Flores. A apresentação inédita ocorre no Teatro Carlos Carvalho, no 2º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), com ingressos à venda pela plataforma Sympla.

Com lançamento do disco completo previsto para 2027, o projeto transforma o repertório em uma experiência multidisciplinar que combina canções, dramaturgia, dança e intervenções cênicas. O conceito do álbum explora a idealização dos relacionamentos, a frustração, os afetos e o amadurecimento sob uma perspectiva contemporânea e crítica do amor. Na sonoridade, o trabalho passeia pela MPB, pelo pop e por milongas, com arranjos desenvolvidos pelo produtor musical Leonardo Cassiano.

Sob direção cênica de Agnes Paula (diretora de Florescer – o musical), a montagem incorpora textos poéticos de Júlia Córdova, interpretados pelo multiartista Teti Ametista, e da própria cantora, além de coreografias criadas por Giovana Rigo e Rafaela Machado.

Atuante na cena gaúcha desde 2014, Camila Balbueno acumula participações no Noite dos Museus, no Sarau Elétrico e no Festival de MPB de Ilha Solteira. Em 2026, a artista musicalizou obras no aniversário de 120 anos de Mario Quintana e alcançou mais de 110 mil reproduções nas plataformas digitais com o single Chamego, gravado em parceria com Badu.

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