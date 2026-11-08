Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 11:20

Festival do Japão reúne cerca de 70 mil pessoas em três dias em Esteio

Festival do Japão ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil

Festival do Japão ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil

Ana Godoy/Festival do Japão/Divulgação/JC
Compartilhe:
Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O Festival do Japão tem, neste domingo (8), até as 19h, o último dos três dias de programação no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Em sua 13ª edição, o evento deve receber, ao todo, cerca de 70 mil pessoas. Conforme o presidente da comissão organizadora, Fábio Ueno, o sábado foi o dia mais positivo até aqui, superando o mesmo dia no ano passado e gerando grande movimento no local.

Notícias relacionadas