Los Mirlos esquentam a pista antes do Chisme Festival

Com mais de duas horas de apresentação, a cumbia psicodélica peruana dos Los Mirlos não deixou ninguém parado no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) na noite de quinta-feira (5). Em certo momento, o vocalista Jorge Rodríguez Grández perguntou se a plateia estava cansada e, a cada resposta negativa, a banda emendava mais uma música. Entre as canções que embalaram a festa estiveram La Danza de los Mirlos, Eres Mentirosa e Un Traguito de Ayahuasca, todas recebidas com dança na casa cheia.
Antes da banda - que soma mais de 50 anos de carreira - entrar no palco, todos vestidos iguais com calças verdes da Adidas e Superstars brancos, os telões laterais mostraram fotos antigas do grupo e imagens das turnês recentes pela América Latina, Europa e pelos Estados Unidos, incluindo o palco do Coachella 2025, na Califórnia - tornando-se o primeiro grupo peruano a performar no festival. Em setembro, a banda também estreou no Tiny Desk, série de performances da rádio pública americana NPR que reúne artistas de diferentes cenas.
Na plateia, metaleiros, rockeiros, indies, jovens e mais velhos dividiam a pista. Entre eles estava o peruano Leonardo Pacheco, que vive há 26 anos no Brasil e contou, antes do show, que ver uma banda do Peru longe de casa “representa algo bonito” para a maioria dos conterrâneos. “Há muitos peruanos aqui que sentem muita falta da sua terra”, explicou.
O evento funcionou como aquecimento para a 3ª edição do Chisme Festival, que acontece no sábado (28), a partir das 14h, no Jockey Club do Rio Grande do Sul (Avenida Diário de Notícias, 750). No line-up, Aterciopelados, Los Pibes Chorros, Kleiton e Kledir, Amaro Freitas, entre outros, mantêm a proposta de aproximar Porto Alegre da música latino-americana. Os ingressos custam de R$ 90,00 a R$ 180,00 e são vendidos pelo tri.rs.
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