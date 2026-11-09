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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 10:24

Orquestra Jovem do RS abre programação de Natal na PUCRS

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e o Coral da PUCRS abrem a programação natalina da universidade.

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e o Coral da PUCRS abrem a programação natalina da universidade.

GIORDANO TOLDO/DIVULGAÇÃO/JC
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A PUCRS inaugura nesta terça-feira (10), às 18h30min, na Rua da Cultura do campus (Av. Ipiranga, 6681), o Natal PUCRS: Casa de Esperança, com apresentação gratuita da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e do Coral da PUCRS. Na sequência, ocorre a cerimônia de acendimento das luzes natalinas no campus. A programação especial de Natal, com apresentações musicais e ações solidárias, segue pelos meses de novembro e dezembro.

No dia 3 de dezembro, às 20h, o Salão de Atos recebe o Concerto Un Rayo de Luz, que celebra os 70 anos do Coral da PUCRS. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pelo Sympla. A campanha solidária já recebe doações até 7 de dezembro, na Pastoral da Universidade (sala 224 do Living 360°, prédio 15): brinquedos e livros, destinados a entidades parceiras, e sabonetes, que serão entregues ao Hospital São Lucas da PUCRS.

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