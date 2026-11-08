Luiz Marenco conta a história de ‘Batendo Água’ em sarau na Casa de Cultura Mario Quintana

O cantor e compositor Luiz Marenco é o convidado da quinta edição do sarau Conta uma Canção, na terça-feira (10), às 19h, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Os músicos Érlon Péricles e Vinícius Brum recebem o artista para falar dos bastidores de Batendo Água, um dos grandes clássicos do cancioneiro regional gaúcho, composto por Marenco em parceria com Gujo Teixeira. Em formato de roda de conversa, inspirado nas prosas de galpão, o encontro reúne histórias, curiosidades e execução ao vivo da música e de outras canções. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria a partir de uma hora antes do início.
O sarau será registrado em áudio e vídeo para integrar o Arquivo das Artes, plataforma do Banrisul Cultural para preservar e difundir a produção artística gaúcha, em documentário dirigido por Henrique de Freitas Lima, que será disponibilizado gratuitamente nos próximos meses. As gravações começaram em julho, com Elton Saldanha falando sobre Castelhana, e já incluíram encontros sobre Gaúcho Coração, com Cristiano Quevedo, Guri, com Pirisca Grecco, Duca Duarte e Júlio Neto, e Milonga Abaixo de Mau Tempo, com Mauro Moraes, em outubro.
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