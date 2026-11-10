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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 11:17

Esther Faingold apresenta o romance ‘Apneia’ na Feira do Livro e na Livraria Baleia

Num apartamento em Manhattan, a narradora de 'Apneia' escreve uma carta-testamento à filha, tema do romance de estreia de Esther Faingold.

Num apartamento em Manhattan, a narradora de 'Apneia' escreve uma carta-testamento à filha, tema do romance de estreia de Esther Faingold.

COSAC/DIVULGAÇÃO/JC
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A escritora e artista visual Esther Faingold apresenta em Porto Alegre o romance de estreia Apneia na quinta-feira (12), às 18h30min, na 72ª Feira do Livro, no Auditório Alfredo Augusto Escobar Santos, no Clube do Comércio (Andradas, 1085, 2º andar), onde participa do painel A Escrita contra o Esquecimento. Às 19h, autografa o livro na Praça de Autógrafos da Feira. Na sexta-feira (13), às 19h, conversa com Camila Maccari e Dani Langer na Livraria Baleia (Andradas, 351). 

O romance acompanha uma mulher que, num apartamento em Manhattan, prestes a se submeter a eletrochoques, decide escrever uma carta-testamento para a filha adolescente. A narrativa volta à infância no sul do Brasil, criada por avós estoicos e por uma tia-avó, e à adolescência em Israel, e dialoga com A redoma de vidro, de Sylvia Plath. 

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