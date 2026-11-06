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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 13:51

Curta mbyá guarani sobre a dança do Xondaro tem sessões gratuitas no CineBancários

O curta registra o Kyre'ymbá, ensinamento do Xondaro que prepara os futuros guardiões das comunidades mbyá guarani.

O curta registra o Kyre'ymbá, ensinamento do Xondaro que prepara os futuros guardiões das comunidades mbyá guarani.

EUGÊNIO DE SOUZA BARBOZA/DIVULGAÇÃO/JC
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O curta-metragem Kyre'ymbá - e a dança da vida tem duas sessões gratuitas no CineBancários (General Câmara, 424): neste domingo (8), das 13h30min às 14h30min, e na segunda-feira, 7 de dezembro, às 19h. A sessão de domingo conta com a presença de integrantes das comunidades Mbyá Guarani que participaram do filme. Com cerca de 20 minutos, a docuficção é falada inteiramente em mbyá guarani, tem legendas em português, espanhol e inglês e recursos de acessibilidade como Libras e audiodescrição.

O filme registra o Kyre'ymbá, nome dado pelos mais velhos aos ensinamentos da arte do Xondaro, a preparação física, comportamental e espiritual dos futuros guardiões das comunidades, que também marca a passagem da infância para a vida adulta. Segundo lideranças e caciques mbyá guarani do estado, essa prática vem se perdendo, e a obra nasce da urgência de registrar esse saber e devolvê-lo às comunidades. A narrativa acompanha o jovem Vherá no encontro entre duas aldeias, a Tekoa Jatai'ty, em Viamão, e a Tekoa Yvy Poty, em Barra do Ribeiro. Todo o elenco é mbyá guarani, e a direção e o roteiro são de Eugênio de Souza Barboza, artista do Povo Mura, com pesquisa de Raquel Kubeo e Laércio Karaí e produção de Naomi Luana Siviero.

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