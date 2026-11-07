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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 14:50

The White Buffalo retorna ao Brasil e traz seu folk rock ao Opinião

The White Buffalo, pseudônimo de Jake Smith, leva ao Opinião o repertório do disco 'Year of the Dark Horse'.

The White Buffalo, pseudônimo de Jake Smith, leva ao Opinião o repertório do disco 'Year of the Dark Horse'.

KEVIN NIXON/DIVULGAÇÃO/JC
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O cantor e compositor norte-americano The White Buffalo apresenta seu folk rock nesta segunda-feira (9), às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), na segunda turnê do músico pelo Brasil. O show dá continuidade à turnê do álbum Year of the Dark Horse, de 2022, e reúne faixas como Oh Darlin' What Have I Done, The Pilot, The Whistler e Into the Sun. Ele é acompanhado por Christopher Hoffee (baixo, teclado e guitarra) e Matt Lynott (bateria). Os ingressos custam entre R$ 250,00 e R$ 520,00, com venda pelo Sympla.

Pseudônimo de Jake Smith, o músico está na estrada desde 2002, misturando folk, country e rock em canções que já integraram trilhas de séries como Sons of Anarchy, Californication e This is Us

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